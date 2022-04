Xavier Toussaint va-t-il rejoindre les deux meilleurs buteurs namurois, Rosmolen et Lwangi? Probablement pas, mais le défenseur namurois était particulièrement heureux de son but, après une course de 60 mètres. "J’avais à cœur de prouver à certains que je suis toujours bien, physiquement", glissait l’intéressé, déposant la cerise sur le gâteau de la soirée. Une belle récompense, pour ce grand serviteur du club.