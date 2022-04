Sclayn se rapproche du titre

Natoye 3 – Naninne B 2

Les visiteurs ouvrent la marque par l’entremise de Simonis à la 22e. Natoye revient dans la partie via Condé à la demi-heure de jeu. Le score ne bouge plus jusqu’au repos. En début de seconde période, Delforge d’une tête sur corner permet aux Natoyens de passer devant. John donne deux longueurs d’avance aux visités peu après l’heure de jeu. Naninne pousse, mais doit attendre les arrêts de jeu pour inscrire son second but de l’après-midi par Lefèvre. " Nous aurions pu faire la différence bien plus tôt car nous avons galvaudé pas mal d’occasions", indiquait David Brasselet, à l’issue du match.

Méan 4 – Ohey B 1

Méan débute la partie pied au plancher et prend l’avance dès la 2e minute de jeu via Lapierre. Dans la foulée, Burlion double la mise. Ohey tente de recoller au score avant la pause, mais Méan résiste bien. En début de seconde période, Lapierre signe le doublé et fait le break pour son équipe. B. Bellil réduit la marque à la 65e. Ohey met toutes voiles dehors, mais Méan résiste et ajoute même une quatrième rose à la 85e par Dethier pour s’offrir un succès mérité.

Gesves B 1 – Schaltin B 2

Après dix minutes, De Puydt lance les visiteurs. Les deux équipes se créent des occasions avant le repos. En début de seconde période, Hannecart relance les Gesvois. Dans cette rencontre très disputée, les Schaltinois arrachent finalement les trois points à la 85epar Remy.

Petit-Waret B 1 Bonneville 6

Dès l’entame du match, Rodberg signe un doublé et met les visiteurs sur le velours. Avant le repos, Thiry ajoute un troisième but. Très en verve, Thiry ajoute une trois goals en seconde période tandis que Senhaji sauve l’honneur des visités en fin de match.

Andenne B 0 – Faulx 10

Faulx s’impose sans trembler. Au repos, le score était de 0-5. Les Falsitombiens ajoutent 5 autres roses en seconde mi-temps. Les buteurs: Feloage (2), Wick (2), Magerat (2), Van Crombruggen (3) et Linotte.