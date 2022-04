Schaltin se met à l’abri

Beauraing B 0 Schaltin 4

Le premier acte se clôture sur un score vierge.

À la reprise, les Schaltinois prennent l’ascendant et à la 49, Webel déflore la marque. Bri double les chiffres avant que Wéberl et Grégoire ne corsent l’addition. Le gardien Rome a aussi détourné un penalty de Léonard.

Petigny 3 – Pesche 3

Les Verts prennent s’envolent à 0-2 via Baudaux et Ernest. Suite à un repositionnement de joueurs, les Leus ont rétabli la parité sur des réalisations de Donnay et Poupaert. À la reprise, Poupaert place les Leus au commandement mais à la 75e, Gigot arrache le partage.

Évelette 3 – Anhée 1

À la 20e, Nama ouvre le score. La réaction est immédiate et Monteleone remet les équipes à égalité. Dès la reprise, Delens renverse la vapeur. Les Coalisés héritent ensuite d’un penalty pour une faute sur Aarab et Montéléone le convertit. Polot détourne encore une frappe de Nama.

Flavion B 3 – Tarcienne 4

Flavion prend l’ascendant et à la 25e, Hardy déflore la marque. On rejoue depuis cinq minutes en seconde mi-temps, quand Jacquet double les chiffres. Deghorain relance les Mauves, qui égalisent via Tchana. Alessandro renverse la vapeur. Le jeune Janssens, monté au jeu, rétablit la parité mais en fin de rencontre, Dehorain offre les trois points aux Tarciennois.

Haversin 3 – Bioul 1

Les Cinaciens ouvrent le score sur penalty, converti par Taton, à la 15e. Les visités insistent et Mohimont double la mise. Au second acte, Bioul relance le suspense via Helson sur penalty à la 60. Peu après, Haversin consolide son succès avec la complicité de N. Léonard, qui trompe son propre gardien.

Pondrôme 4 Havelange 0

À la 10e, Magis sur coup franc place les Beaurinois sur orbite et Antoine double la mise avant le repos. Au second acte, Matagne et Antoine corsent l’addition.