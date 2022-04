Namur, Boninne et Loyers s’inclinent de peu

LOYERS : Gérard, Drygalski 12 (1x3), Ronveaux 8 (2x3), Moeys 3 (1x3), Bechoux 10 (2x3), Laloux 19, Laurant 5 (1x3), Vanhorsigh 3 (1x3), Robert 2.

Avec le retour de Drygalski, Loyers n’est pas passé loin de revenir d’Angleur avec le succès. "Le Mosa Angleur s’en est sorti grâce à l’arbitrage , rouspète le coach, Christophe Giaux. Je n’aime m’en remettre là-dessus mais quand on joue à sept contre cinq, on ne sait rien faire. Des coups de sifflets à sens unique ont influencé le résultat. Après un mauvais démarrage défensif, on a rectifié le tir et on est parvenu à rester au contact mais les dernières prises de décision du corps arbitral ont penché en notre défaveur."

Herve-Battice 51 – Boninne 49

14-19, 8-15, 20-9, 9-6

BONINNE : Lakkerwa 8, Le Trequesser 6, Broers 2, Laffineur 6, Compère 12 (1x3), Ory 2, Lesire 2, Fivet 9, Lemaire 2.

Malgré une bonne première mi-temps face à la défense adverse, le changement de défense en zone 1-3-1 ne permet plus aux filles de David Roussaux de trouver le chemin de l’anneau et elles laissent Herve-Battice revenir. "Elles passent devant une première fois. On revient. Elles repassent une seconde fois à 7 secondes du terme. Je choisis la phase, les filles la mettent en place et le dernier shoot ne rentre à nouveau pas", précise le coach.

À noter les tout premiers pas en R1 de Lemaire, qui évolue en U19 et en R2 habituellement. Elle devrait intégrer plus souvent la R1 la saison prochaine.

Ganshoren 64 – Namur B 61

15-17, 21-11, 17-16, 11-17.

NAMUR : Matthys 12 (1x3), Defosset 5 (1x3), Hucorne 16, Iemmolo 7 (1x3), Vandy 14 (4x3), Cool 4, Remacle 3, Colin.

Malgré un secteur intérieur déforcé, les Namuroises échouent de peu à Ganshoren. "Suite aux différentes absences, je n’avais que Cool comme véritable pivot, rappelle le coach, Jérémie Palix. Dès lors, on a souffert physiquement à l’intérieur et on a été dominé au rebond. Par ailleurs, les systèmes de jeu à mettre en place étaient limités. Cela manquait alors de cohérence et de variété. Néanmoins, je tire mon chapeau aux filles qui se sont bien adaptées à leur nouvelle position et qui ont fait le job."

Dans le dur des deux côtés du terrain dans le deuxième quart, Namur se remobilise toutefois par la suite mais n’a pas jamais pu prendre les commandes.