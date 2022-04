Moustier contraint au partage

Après un round d’observation, Denée hausse le ton et Guglielmin trouve l’ouverture. Les Couvinois répliquent et Y. Goossens remet les équipes à égalité avant le repos. Au second acte, les visités prennent l’ascendant et Ghierche rend l’avance au Celtic. À la 80e, Colot consolide le succès.