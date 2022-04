Mariembourg en play-off

Tout bénéfice pour Erpent qui a pris la mesure d’Andenne (62-57). "Privés de plusieurs joueurs, nous avons dû faire appel à des U21 pour présenter une feuille complète, explique Jean-Louis Jacobs. Après un deuxième quart catastrophique, nous sommes passés en zone ce qui a beaucoup embêté Andenne. Les 3 points de Stiénon et de J. Dewez nous ont permis de prendre l’avantage. Nous voulons terminer le championnat à une des deux premières places. Concernant les play-off, on jouera tous les matches pour les gagner en sachant que Malonne et Belgrade seront de sérieux adversaires" .