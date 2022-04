La mauvaise opération biesmoise

Cartes jaunes: Fabrus, A. Fraiture, G. Hardy, Nitelet, Zingle, Igot, M. Fraiture, Mollet, Hennin.

Carte rouge: Chamkha (75e, 2 cj).

Buts: M. Fraiture (0-1, 32e), Jadoul (44e, pen., 0-2), Nitelet (70e, 1-2).

BIESME: Nicolas, Nitelet, Mollet, Fabris, Servidio, Digiugno, Lotte, Chamkha, Lisot, Blanchard, Hennaux.

FLAVION: Saucez, Squevin (27e Jadoul), Lamock, S. Hardy (27e M. Fraiture), G. Hardy (72e Edebouw), Hennin, Zingle, Cheront, Dubois (48e Igot), A. Fraiture (78e de Jonghe) Dache.

Face à des Flavionnais revanchards, les Biesmois ont certainement réalisé une très mauvaise opération dans la lutte pour le tour final. Privés d’un nombre important de titulaires, les protégés de Xavier Thiry ont bien tenté de renverser une situation bien mal engagée au repos, puisque les voisins et Coalisés de Flavion-Morialmé menaient par deux bus d’écarts à la pause, buts inscrits par M. Fraiture et Jadoul sur penalty, suite à une faute de Lisot sur Dache.

À la reprise, les visités ont dominé leur sujet, mais il a fallu attendre la 70e pour voir Chamkha lancer Nitelet, qui a trompé la vigilance de Saucez. Et, avec l’expulsion de Chamkha pour deux cartes jaunes peu après, la tâche des Biesmois devenait de plus en plus difficile, voire impossible.

Il faut bien avouer, également, que l’arbitrage de l’homme en orange a été bien approximatif…

En attendant, voici trois points précieux pour les Flavionnais, dans leur lutte pour le maintien.