Kiraranganya à Genappe, troisième départ de Loyers

Les départs s’enchaînent du côté de Loyers. Après Carlo Di Francesco à Nivelles, Alexis Heraly à Natoye, l’arrêt de Nils Marnegrave, c’est au tour du pivot Audry Kiraranganya de mettre les voiles pour un autre club. L’ancien pivot de Charleroi jouera pour la R2 de Genappe la saison prochaine. Trois départs qui s’ajoutent à la décision prise il y a deux semaines, de scratcher la R1 dames par manque d’effectif. Pas le début rêvé pour le nouveau président, Jacky Matagne. "Je suis assez déçu, car on avait fait une réunion avec les joueurs et tous étaient partants pour continuer à Loyers la saison prochaine, confie le successeur de Dany Martin. Chez les messieurs, nous avons pris la décision, malgré notre première place au classement, de rester en R1. La plupart des joueurs étaient d’accord. Seuls trois voulaient tenter l’aventure plus haut. Puis, quinze jours après, on apprend que certains décident de partir."