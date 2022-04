De 0-1 par Fournier, le score du derby passait à 1-1 via Thys et à 2-1, sur un penalty de Joeghmans. En contre, Yilmaz et Viaggi renversaient la vapeur.

Jemeppe 2 - Sauvenière 0

Après une minute de silence à la mémoire du grand-père de Maxence Mouthuy, les Chimistes commençaient leur travail de sape avec, par moments, un peu de précipitation. Passé une tête de Dethier sur la barre (11e), la frappe enroulée de Sbaa léchait le cadre (23e). Mouthuy convertissait un penalty consécutif à une faute du gardien Michiels sur Dethier (1-0, 28e), avant de trouver le poteau à quelques secondes du repos.

La seconde période était à sens unique. Mouthuy doublait la mise d’une splendide demi-volée à l’entrée du rectangle (2-0, 52e). À dix (deux joueurs sont sortis blessés) les valeureux "Wawas" se battaient bec et ongles, tandis que les Sambriens galvaudaient de nombreuses occasions.

Le gardien Thomas Constant, Lucas Frère et le capitaine Thibaut Vigneront seront toujours Jemeppois la saison prochaine.

Mazy 5 – Floreffe B 0 (forfait)

Privés de trop nombreux joueurs, les Floreffois ne se sont pas déplacés. Il s’agit de leur deuxième forfait de la saison, après celui à Temploux.

Spy B 0 – Malonne B 0

Les "Spirous" devaient s’imposer pour maintenir la pression sur Jemeppe et l’Etoile Tamines. Il n’en a rien été. Les Malonnois se sont même créé les occasions les plus franches, mais, par deux fois, le cadre en a décidé autrement devant Marchal.

Lesve-Arbre 8 - Moustier B 2

"Nous avons disputé un très beau match" , se réjouissait le T1 lesvois, Vincent Collet. Ses buteurs ont été Delguste (1-0 et 3-0 sur coup franc), le jeune et prometteur U17 Jeanmart (2-0, 5-1 et 8-2), auteur d’un triplé pour son premier match en équipe première, Bodart (4-1), Julémont (6-1) et le capitaine Stock (7-2). Ficheroulle (3-1) et Ledoux (6-2) ont inscrit les buts sambriens.

Temploux 2 - Étoile Tamines 4

Rossomme (0-1) et Oostens (0-2) creusaient un écart atténué par Nazé (1-2, 44e). Le scénario était le même après le repos.

Dès la reprise, Declunder pensait tuer tout suspense (1-3, 46e). Mais A. Février ne l’entendait pas de cette oreille (2-3, 65e). Declunder fixait les chiffres dans la foulée (2-4, 67e).

« Nous avons été meilleurs que l’Étoile » , analysait le T1 visité, Benjamin Mazy.