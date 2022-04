P2A: Arquet battu et pas (encore?) sacré, Sauvenière sauvé

Le leader vedrinois n’est pas encore champion. Il aurait pour cela fallu non seulement que Ligny , son dauphin, soit accroché par Bossière-Gembloux , ce qui ne fut pas le cas puisque les Grognards se sont imposés 3-2 chez eux. Mais il aurait aussi fallu, en plus, qu’ Arquet gagne contre Wépion . Or, c’est précisément ce qu’il ne s’est pas passé – et c’est une petite surprise – car les hommes de Denis Sulejman ont concédé chez leurs voisins Fraisiers leur 2edéfaite de la saison (2-0)!

Derrière Arquet et Ligny, hormis la défaite bossiéroise, le FCO Namur (1-4 à Floreffe ) et Rhisnes (3-1 contre Naninne ) se sont imposés ce week-end, gardant encore bon espoir de décrocher un ticket pour le tour final.

Dans le bas de tableau, Floreffe et Auvelais restent en bien mauvaise posture. Les Oranges ont été battus 0-3 par Sauvenière qui, pour sa part, valide son maintien en P2 grâce à ce succès. Tamines B s’est imposé 1-3 à Sart-Bernard et Éghezée l’a emporté chez lui (3-2) face à Gesves . Jambes , qui lutte aussi pour sa sauvegarde à cet échelon provincial, a réussi une bonne opération qui le maintient en vie, en gagnant 1-4 à Aische B .

P2B: Évelette, Gedinne et Haversin victorieux, Petigny partage

Dans un haut de tableau toujours très serré et qui offre, semaine après semaine, un nouveau leadership à la P2B, le meneur, ce dimanche soir, s’appelle Évelette-Jallet . Les Coalisés se sont imposés à domicile face à Anhée (3-1). Gedinne et Haversin , qui suivent le leader à deux points au classement, ont également réussi leur sortie du week-end, les uns à Surice samedi soir (2-4), les autres contre Bioul (3-1) cet après-midi. Petigny-Frasnes (4e, à deux points du duo Gedinne/Haversin) n’a pas eu la même réussite puisqu’il a partagé l’enjeu dans le derby des Fagnes contre Pesche (3-3).

Schaltin s’est lui défait de Beauraing B sans encaisser le moindre but (0-4). Pondrôme en a fait de même lors de la réception d’ Havelange (5-0). Enfin, les Florennois de Flavion-Morialmé B ont été tenus en échec sur leur propre terrain par Tarcienne (3-4).