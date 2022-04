Namur – Aische: Les Merles en fête, les Hesbignons déçus de l’arbitrage

Pourtant à l’ouverture du score, Aische ne pouvait exploiter à fond son avantage. Les joueurs de Manu Rousselle étaient en effet rapidement réduits à dix suite à l’exclusion directe, jugée sévère par les Rouges , de Nicolas Grégoire. Namur profitait de cette supériorité pour revenir au score et passer devant par Olojede, Toussaint et Prévot (3-1). Les Aischois trouvaient tout aussi sévère la seconde exclusion, d’un autre Nicolas, De Maeyer cette fois, pour un deuxième bristol jaune. Pour le spectacle, on aurait aimé voir un derby à 11 contre 11 jusqu’au bout. Qui sait ce que les Aischois y auraient fait?