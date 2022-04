Arquet 6 – Eghezée 0

Les Vedrinoises n’avaient besoin que d’un point pour coiffer les lauriers. Elles en ont pris trois… " Le stress a un peu paralysé les filles en première période ", précisait le T1 local Christophe Jacobs, privée de six joueuses dimanche soir. Océane Gouverneur (3), Quinlan Collignon (2) et Marie Raes se sont partagé les buts. Arquet est invaincu dans cette série, avec une jolie série de 19 victoires et un partage en 20 rencontres de championnat.

Bois-de-Villers, champion en P4A. ©ÉdA

Bois-de-Villers 14 – Flawinne B 2

Rendons d’emblée hommage aux Flawinnois qui ont tenu à se déplacer en complétant leur effectif par des "vieilles gloires" comme les frères Maxime et Gianni Bonatto ou David Brosteaux. Grâce aux Gozettis, la fête villersoise a gardé le goût du football et non celle du forfait. Tout était en place pour qu’elle soit réussie avec un soutien vocal de nombreux supporters mais aussi de klaxons très expressifs. Les joueurs se sont mis au diapason en ne faisant attendre leurs fans que trois minutes pour effacer tout suspense.

Lemoine puis, deux minutes plus tard Vanderstappen, mettaient déjà le titre sur les rails, le banc étant en liaison avec le duel qui se déroulait au stade Rubay entre les poursuivants. Lemoine signait le 3-0 avant que Detalle ne sauve l’honneur. Ancion et à nouveau Lemoine faisaient grimper le marquoir à 5-1 à la pause. Courageux certes mais à court de physique, les gars des Casernes voyaient leur adversaire enfiler les buts comme des perles. Lacroix (2), Blume (2), Tasiaux, Gérard, Poncelet, Lemoine et Roels étrillaient leur courageux adversaire qui avait réussi à inscrire un second but à la 57e via Maxime Bonatto d’une frappe sèche à l’entrée du rectangle. Le banc entérinait le succès namurois 0-2 à Eghezée et la fête, spécialité de la maison, pouvait commencer.