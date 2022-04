"Nous n’avons pas mal joué , précise le coach loyersois Nicolas Nellis. La décision s’est faite dans les moments importants. Nos hôtes se sont montrés plus réalistes alors que nous avons fait le jeu." Paulet a inscrit les trois buts namurois.

Florennes United 7 – MS Jemeppe 2

"Jemeppe était venu pour faire un bloc défensif , précise le gardien local Steve "Bif" Ninnin. Si le 1-0 est venu rapidement, les deux buts suivants ont été inscrits seulement à la 22e minute."

Dès la reprise, Les Sambriens évoluaient plus haut et avec un gardien volant. Les contres florennois faisaient mouche, avec, entre autres, un quadruplé du goleador Delcourt, qui soignait ses statiques avec 36 goals inscrits en championnat. Collinet (2) et M. Delcourt sont les autres buteurs locaux.

Privés de très nombreux éléments, les Sambriens se sont alignés avec Rémi Warnier dans les buts. L’accompagnaient R. Napoleone (le seul joueur de l’équipe A), Renaud Warnier, Chelli (5-1), Güzel, Ficheroulle et le joueur-entraîneur et "renard des surfaces" Emmanuel Culot (7-2). Bruyr (sports d’hiver), Chennou, Hody (blessé), Mouthuy (décès de son grand-père), Melotte (suspendu) et L. Napoleone étaient absents.

En N3D, le BF Dinant, assuré de terminer parmi les meilleurs deuxièmes, évoluera en N2 la saison prochaine. Une bonne nouvelle que les Copères espèrent fêter par le titre vendredi à Wal Y Fallais.