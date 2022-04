Privés de Demoulin, blessé, de Devigne (en vacances durant la semaine) et de Kindermans, en revalidation, les Gembloutois ont dominé des Crayats orphelins de Derenne, suspendu, de Hernandez, de Houche (activité professionnelle), de Nait-Seghir (hors forme) et de Pierre. Crupi et Depotter réintégraient le groupe nismois.