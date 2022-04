Cartes jaunes: Delobbe, Mouton.

Buts: Antoine (1-0, 12e et 2-0, 38e)

CINEY: Monteleone (82e Broos), Maillard (48e Hanneuse), Despas, Boudjemaa (34e Fillee), Beck, Mignon (65e Jottard), Henrotaux, Villano, V. Lambrechts, Antoine, Claude.

BEAURAING: Delobbe, Suray, Dardenne, Minet, Dasty, Diskeuve, De Becker, Mouton, Mandil (73e J. Wolf), Cordioli (65e M. Wolf), Pires (58e Ansiaux).

Les Beaurinois se montrent dangereux d’entrée. De Becker profite d’une perte de balle d’Henrotaux dans l’axe pour servir Cordioli. Ce dernier ajuste Monteleone qui sort ce premier ballon chaud. Mandil et de Beker tentent ensuite leur chance, mais sans succès. Beauraing se montre plus actif et, c’est contre le cours du jeu que les visités vont ouvrir le score sur leur première occasion, via Antoine. Les Beaurinois vont tenter de revenir, via Cordioli ou encore de Becker, mais Monteleone, attentif, garde ses filets inviolés. Avant le repos, Antoine esseulé au rectangle, profite d’un centre de Mignon pour faire le break. La seconde période se joue en mode mineur. Ciney se contente de faire tourner le ballon et son effectif. Beauraing aura quant à lui encore une occasion via N. Dasty, mais sa tête est de nouveau sauvée par Monteleone. Ciney s’impose au petit trot, Beauraing aurait pu revendiquer mieux.