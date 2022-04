Pauletti: «Pas faire la même erreur que face à Huy»

Ce samedi, face à Gouvy, avant-dernier au classement, tout faux pas est interdit. "Nous ne devons pas commettre la même erreur que face à Huy, prévient le coach rochefortois. Gouvy est une équipe solidaire, qui a quand même battu Onhaye et Dison. Elle ne mérite pas qu’on la sous-estime, loin de là."

Les Luxembourgeois avaient d’ailleurs ouvert la marque au match aller, avant que Rochefort ne renverse la vapeur (1-2). " C’est une équipe qui fait bloc, et qui ne prend pas beaucoup de buts, ajoute le coach. Plus les minutes passent, plus elle prend confiance, et plus on s’expose.Ce samedi, il faudra donner un dernier coup de reins pour rester au contact de Dison. Je le dis déjà depuis plusieurs semaines, les gars ont gagné en maturité. À nous de reproduire la même prestation que face à Jodoigne, notre match référence."

Monter via le tour final, un échec?

À trois journées de la fin de la phase classique, le titre est-il toujours envisagé? "Bien sûr, mais que ce soit via le titre ou via le tour final, l’objectif premier de Rochefort est la montée, précise Yannick Pauletti. Ce serait un échec de ne pas être champion, car nous sommes des compétiteurs. Mais à l’heure actuelle, nous n’avons plus vraiment notre sort entre nos mains car Dison a trois points de plus que nous. Il y a quinze jours, nous avions la possibilité de lui mettre la pression, mais nous avons loupé l’occasion en perdant contre Huy."

Dison joue justement contre Jodoigne ce dimanche. Rochefort a-t-il une carte à jouer? "Cela ne sert à rien de projeter le résultat de Dison, nous devons déjà valider notre place au tour final par une victoire ce samedi contre Gouvy, répond le coach. Si Dison perd, et que nous aussi, cela ne nous avancerait pas plus."