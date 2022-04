Meux fera le nécessaire pour terminer à la seconde place

Déjà assuré de disputer le tour final avec son équipe, Laurent Gomez définit cette rencontre face à Tubize comme « spéciale ». « Notre objectif était de nous qualifier pour le tour final, ce qui est chose faite. Nous voulons évidemment l’emporter mais la pression sur nos épaules sera moindre. Face à une équipe qui a beaucoup d’ambitions et qui veut monter, on pourrait presque dire que c’est un match de gala », sourit le mentor meuti. Invaincu depuis onze rencontres et actuellement sur une série de trois victoires, Meux compte tout de même poursuivre sur cette lancée. « Nous voulons rester invaincus. Le tour final était un objectif, mais pas l’unique. On veut terminer à la seconde place et nous ferons le nécessaire pour y parvenir ».