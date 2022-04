Onhaye: après la frustration, la réaction est attendue

Chez les Walhérois, on a tout de même le sentiment de devoir aussi "composer" avec certaines décisions arbitrales, ces dernières semaines. "On a revu les images de Raeren: il y a hors-jeu sur le premier but germanophone, aucune faute sur le penalty qui leur est accordé et aucun contact sur le gardien, sur notre 2-2. C’est clair et l’arbitre est chaque fois bien positionné… On peut donc être frustrés! J’ai été dur avec les joueurs, dimanche. Je voulais une réaction, qu’ils refusent cette situation. Mais, dans le contenu et les occasions, ils ont fait leur match, certes avec trop de déchets, au regard de leurs qualités. J’attends une revanche de leur part, par rapport à tout cela. Et que les cadres prennent le relais de Lambi, dont la mentalité manque, dans les moments faibles. C’est à eux à aller chercher ce tour final."

Deux entrées au comité

Le comité, lui, est allé chercher deux renforts, pour reprendre des postes clés. "On a trouvé un successeur à Paul Dermout, qui souhaitait se retirer en fin de saison et nous a malheureusement quittés, en la personne de Werner De Giey (48 ans), gestionnaire financier d’un fond immobilier. Mathieu Effinier (38 ans) va, lui, reprendre le poste de CQ de Stéphane François, qui conservera ses autres missions. Animateur sportif, Mathieu est coordinateur et coach de jeunes chez nous et secondait déjà Stéphane pour ces catégories", précise le vice-président Frédéric Papart.

Dernière nouveauté: le Discovery Day, journée de stage gratuite ouverte à tous les enfants (joueurs extérieurs acceptés) de 4 à 17 ans, ce mardi 12 avril. Avec la présence confirmée d’Antoine Bernier, l’emblème du club.