P3C | L’Union Dinantaise B ne manque pas de joueurs: «J’ai aligné 46 joueurs différents cette saison»

« Nous avons redressé la barre après une période difficile , se réjouit le T1 assessois Didier Jamart. Nous sommes au-devant de cinq matches très compliqués, à commencer par la venue de la Dinantaise. Je pense qu’il est plus agréable de disputer ce genre de rencontre. Les joueurs devront se montrer afin de prouver qu’ils ont les qualités pour évoluer en P2. » Pour rappel, la fusion entre Assesse et Sart-Bernard (P2A) a été avalisée par les deux clubs dans la soirée du jeudi 31 mars, et l’équipe première du futur club coalisé évoluera donc en P2.