P3A: Émines et Leuze ne doivent pas se louper

Du côté d’Émines, où le duo d’entraîneurs composé de Rudy Virlée et de Benoit Sonnet est reconduit et devrait pouvoir compter sur tout l’effectif, on espère ne pas laisser repartir Leuze avec les trois points. "Notre objectif? Prendre au moins un point, voire trois suivant le déroulement du match, explique le premier cité. Mais on aura en face de nous une équipe qui n’est pas pointée dans le haut du tableau par hasard et qui possède d’excellentes individualités."