P2B: Évelette veut garder la tête, Anhée la relever

Mais avec une rencontre de plus au compteur. Un leadership que les Jaunes auront à cœur de défendre face à Anhée, qui vise lui le tour final. « Un duel qui s’annonce compliqué, lance Olivier Cauz, le coach d’Évelette. Je devrai en effet composer sans Gilsoul, Périlleux et Bauduin qui sont suspendus. On perd un homme d’expérience dans chaque ligne. Si à l’aller on l’avait emporté 0-2, le scénario sera tout autre sur notre terrain qui n’est pas celui d’Anhée. On doit cependant donner le maximum car, pour coiffer les lauriers, il nous faut faire un 12 sur 12. On a les atouts offensifs pour rafler la mise. » Sur la touche depuis un mois, Horion reintègre le groupe.