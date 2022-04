22-13, 20-11, 29-4, 17-28

NAMUR : Viana 10 (2x3), Dossou, Baggio 13 (1x3), Klerx 13 (3x3), Zempare 24 (2x3), Hucorne, Defosset 2, Ogun 14 (2x3), Nawezhi 4, Matthys, Davreux, Carpréaux 8.

Les Namuroises se sont qualifiées assez facilement pour les demi-finales, en prenant la mesure de Courtrai lors du match retour ce vendredi soir. "J’avais demandé de changer notre fusil d’épaule en défense et nous l’avons fait, précise Aurélien Garraux. Je suis très satisfait des trois premiers quarts, tant sur le plan défensif qu’offensif. Dans le dernier quart, on relâche défensivement mais j’avais fait le choix de faire tourner le noyau."

Les joueuses d’Aurélien Garraux donnent d’ailleurs le ton d’entrée de jeu, en signant un… 13-0. Zempare profite de sa taille pour faire le ménage dans la raquette adverse et prendre quelques rebonds offensifs. Défensivement, les Mosanes cadenassent assez bien leurs vis-à-vis, qui ne font que shooter à distance, sans réussite. Herlihy, la scoreuse adverse, doit déjà sortir à la 5epour deux fautes personnelles. Malgré cela, les Courtraisiennes parviennent à débloquer leur compteur sur quelques erreurs défensives namuroises, notamment dans le contrôle du un contre un: 22-13 à la 10e. Les Namuroises continuent sur leur lancée dans le deuxième quart, avec de la réussite à distance. En alternant le jeu intérieur et extérieur, elles creusent l’écart sur deux bombes de Viana et Ogun (35-17). Les visiteuses n’ont pas dit leur dernier mot et réduisent légèrement l’écart avant la pause: 42-24 au repos.

Au retour des vestiaires, les visitées réalisent un troisième quart parfait. Sous les impulsions de Zempare, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la raquette (deux bombes ) et de Klerx, elles inscrivent un… 25-0. De quoi assommer littéralement les Courtraisiennes. Il leur faut d’ailleurs huit minutes pour inscrire leurs premiers paniers lors de cette deuxième période. Et encore, c’était des lancers francs. Les Namuroises terminent donc le troisième quart en boulet de canon, avec plus de quarante points d’avance: 71-28 à la demi-heure. Dans le dernier acte, le coach Aurélien Garraux profite de l’écart conséquent pour faire tourner son noyau, ce qui provoque du laxisme défensif. Les visiteuses en profitent pour bombarder à distance (81-50). Malgré ces erreurs défensives, les Namuroises plient le match avec 32 unités d’avance. Elles affronteront Kangoeroes, qui a battu Waregem, vendredi prochain en demi-finale.