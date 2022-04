Namur doit soigner sa défense

Pour le match retour, les Namuroises devront laisser moins d’espaces aux Courtraisiennes derrière la ligne des trois points. "On connaît les points forts de cette équipe, et on lui a laissé trop d’espaces pour s’exprimer en attaque, ajoute le coach namurois. Résultat? Elles ont pris confiance à distance. La preuve en chiffres puisque leur meilleure shooteuse, Foucart, a inscrit quatre paniers primés sur les six tentés. Nos adversaires ont eu beaucoup trop de shoots ouverts et nous devons absolument corriger cela pour tenter de clôturer ces quarts de finale."

Kangoeroes en demi?

Une victoire ce vendredi permettrait en effet aux Namuroises de se qualifier directement pour les demi-finales, et ainsi éviter une éventuelle belle qui aurait lieu dimanche soir. Deux jours de repos supplémentaires non négligeables quand on connaît la suite du calendrier, où les matches vont s’enchaîner à vive allure. En cas de victoire ce soir, elles affronteraient le vainqueur du quart de finale entre Kangoeroes Malines et Waregem, les Malinoises s’étant largement imposées 45-107 lors de la première manche.

Mais en attendant ces demi-finales, Namur doit d’abord confirmer à domicile contre Courtrai. Un match où Kamilla Ogun est annoncée incertaine. Toutes les autres joueuses répondront à l’appel.