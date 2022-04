L’Euro vétérans 2024 à Ciney!

L’édition 2020 avait déjà été attribuée à la Belgique, qui avait prévu de l’organiser à Bruxelles. La compétition avait cependant dû être reportée, pour cause de crise sanitaire. La balle restait donc dans le camp belge pour 2024 et c’est finalement le club cinacien, seul, qui assumera la tenue de cette épreuve d’envergure (120 équipes, 25 nations, plus de 550 sportifs pour un total de plus de 1500 personnes), dans la capitale du Condroz. «C’est un défi que nous tenterons de relever avec le même professionnalisme que lors des récents championnats de Belgique seniors, confie Olivier Debondt. Le 10 mai, nous recevrons déjà M. Pincemaille, le directeur français en charge de la compétition de l’European Vétérans Fencing. Après sa visite, nous mettrons en place un comité organisateur, car il sera déjà temps de se mettre au travail, dans tous les domaines (logistique, financier,…) Et, quinze jours plus tard, nous nous déplacerons à Hambourg, afin d’y présenter officiellement notre plan d’action, lors du congrès organisé en préambule à l’édition 2022. Et pour laquelle sont d’ailleurs sélectionnés Bérangère Lahaut et Thierry Frémalle. Pendant ces deux ans, le club n’organisera évidemment aucune autre compétition.» M.B.