Après François Maistriaux (Espoirs du Sporting de Charleroi), la J. Tamines (D3A ACFF) enregistre l’arrivée de Valentin Lamort (Couvin-Mariembourg Fraire, D2 ACFF). Ils seront rejoints par Yasin El Badri (P1, Montignies).

Hellas signe à Biesme

Martin Hellas, pensionnaire de la D3 ACFF de Pont-à-Celles/Buzet, évoluera la saison prochaine à Biesme. Le club recherche encore deux défenseurs pour clore sa campagne de transferts.

Rodrigue Piette signe à Aische

Alors qu’on apprenait la semaine passée que le défenseur de Rochefort, Rodrigue Piette, n’était pas prolongé, on vient de connaître ce jeudi sa destination pour la saison prochaine. Le défenseur restera dans le Namurois et débarquera à Aische. Une bonne nouvelle pour les Aischois, qui pourraient encore faire un transfert dans les jours à suivre…

Farvacque à Bioul

Jean-François Farvacque, qui a entraîné l’équipe première de Somzée et l’équipe de Flavion, coachera les U16 provinciaux de Bioul. Johan Delannoy prendra le relais de Nicolas Léonard à la tête des U14.

Hugo Lecoyer arrive à Surice

Hugo Lecoyer, qui fait partie du noyau de la D2 ACFF de Couvin-Mariembourg, a décidé de se relancer à Surice, en P2B.

Deux matchs ce soir

3B: 20h30 Bioul - Thy-le-Château

3C: 20h Ardennaise - Houyet

VOLLEY-BALL

Les sœurs Piraprez à Gembloux

Madeline Piraprez, une ailière, et sa sœur Margaux, une passeuse, qui évoluaient toutes deux à Riemst, joueront pour le compte de la N2 de Gembloux, la saison prochaine.

Lucie Rousselin reste à Namur

L’attaquante française de Namur, Lucie Rousselin, évoluera une saison de plus dans l’équipe de Dominique Colin. "Pour Justine Lebrun, cela dépendra de son boulot , confie le coach namurois. Erine Mazuin va aller dans la seconde équipe, en Promotion, alors que Noémie Belot va rejoindre notre groupe."

René Malengreaux resigne à Ciney

Le coach de la N3 dames de Ciney restera à son poste. "Mais ce sera ma dernière saison à ce niveau et un nouvel entraîneur va être désigné pour la P1 dames. Si la P1 messieurs monte en promotion, c’est par contre moi qui les entraînerai" , signale René Malengreaux, qui devrait accueillir trois nouvelles joueuses dans son effectif de N3. "J’attends leurs réponses d’ici quelques jours. On va également travailler encore plus au niveau des jeunes, en proposant des entraînements techniques supplémentaires aux 6-10 ans, et faire du recrutement chez les garçons."

BASKET-BALL

Justin Vanoverschelde à Loyers

Alors qu’on pensait que le mercato d’Andenne était terminé, un départ a été recensé. Il s’agit de celui de Justin Vanoverschelde, qui jouera pour la R1 de Loyers la saison prochaine.

Beaurir (Bastogne) arrive à Fraire

Après avoir transféré Mederic Coppens (Boussu), Fraire s’est approprié les services du meneur Nicolas Beaurir qui évolue cette saison avec la R2 de Bastogne. "Avec cette seconde arrivée on complète notre future ligne arrière" , confie le coach Nicolas Demande.

ESCRIME

Les Gembloutois 10eau mondial juniors par équipes!

Le trio de fleurettistes des "3Armes", Mathieu Nijs, Oscar Geudvert et Alexandre Léonard, associés au néerlandophone Victor Leynen Dubus, ont terminé à une très belle 10eplace, au championnat du monde juniors par équipes, ce jeudi, à Dubaï. Après avoir éliminé les Pays-Bas 45-29, les jeunes Belges ont dû s’avouer vaincu face aux Hongrois (45-27), demi-finalistes de l’épreuve.Mais leur parcours passait ensuite par des succès 44-43 face à la Grande-Bretagne et 43-42 contre le Brésil, avant de s’incliner 45-34 devant le Canada pour se classer 10enation, sur 37 participantes.

CYCLOTOURISME

Invictus à l’œuvre ce week-end

Le Cyclo Club Invictus organise deux sorties ce week-end au départ de la criée de Wépion, rue de la 1reArmée américaine. Samedi, à partir de 8h, quatre distances sont accessibles: 48, 70, 115 ou 140 km. Dimanche deux autres sorties sont prévues, de 48 et 70 km. Là aussi à partir de 8h. Les pré-inscriptions sont souhaitées mais l’inscription peut se faire sur place.

Infos: Jean-Marie Simon 0471/82 57 89