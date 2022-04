Falisolle-Aisemont reçoit Biesme B… Malheur au vaincu!

En ramenant la victoire de Frontières, Falisolle a rejoint les Pelots qui, à égalité de points, héritent du siège éjectable. " Cette victoire chez les Frontaliers est totalement méritée et fait un bien fou, avoue Alain Nonnveiler. Les gars ont joué avec beaucoup d’envie. Il nous faudra donc aborder ce match avec la même mentalité. On n’a pas le choix car la fin de saison s’annonce hyper compliquée avec Thy-le-Château, Lustin et Couvin au menu. On vit une saison difficile car on n’a jamais aligné deux fois la même équipe. On a aussi perdu des pions essentiels comme Fabris, Lambert et Paye sur blessure."