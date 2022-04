Pourtant, du côté des Natoyennes, après une belle victoire dans le derby face à Ciney la semaine dernière, il va falloir composer avec de nombreuses absentes.

"Nous sommes très déforcés, avec Delveaux, toujours blessée, mais également des absences pour vacances, comme Charlotte Demoulin, Dehon, Arts et Bouchat. Je vais donc composer avec sept joueuses de mon équipe, et quelques jeunes. Notre but est d’embêter au maximum cette équipe de Belleflamme et que les jeunes puissent montrer leur potentiel", commente Louis Crevits.

Un déplacement qui ne s’annonce donc pas simple pour Natoye.

Ciney – Blegny (s. 18h30)

Après une belle prestation en seconde mi-temps face à Natoye la semaine dernière, Ciney va tenter de poursuivre sur cette bonne mentalité à domicile face à Blegny. D’autant que lors du match aller, les filles de Jean-Christophe Beguin avaient laissé filer la victoire pour petits cinq points, malgré un effectif réduit.

« Je n’avais pratiquement pas de pivot. Cette semaine, nous ne sommes pas encore au complet, puisque Rabeux et Simon ne sont pas là, mais nous retrouvons Balthazar et Laloux. Si on veut éviter d’être barragistes, nous n’avons pas le choix: il faut décrocher une victoire et gagner. Si je me fie à la seconde mi-temps face à Natoye et à l’entraînement de mercredi, je pense que c’est possible », précise le coach.