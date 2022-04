Au golf de Rougemont, le congé de Pâques marque le passage en mode estival et la reprise des compétitions. L’occasion de faire découvrir aux curieux un cadre exceptionnel… qui ne renferme pas qu’un 18 trousd’ailleurs: en haut du chemin du Beau Vallon, les golfeurs prennent leur départ au pied d’un petit château hébergeant le Green de l’Eau Vive by Pierre Résimont. " Pierre et son équipe ont amené tout leur savoir-faire dans ce restaurant, ouvert à tous, golfeurs ou non, pour proposer une expérience qui dépasse le golf », rappelle le directeur du site, Christophe Dubois.

La terrasse du Green de l’Eau Vive by Pierre Résimont offre une vue imprenable sur la vallée de la Meuse et - accessoirement - sur le trou n’°16. Venez vérifier par vous-mêmes... ©EdA - Florent Marot

Mais le dimanche de Pâques, c’est d’abord de golf dont il sera question. Et celui de Rougemont ouvrira ses portes pour une journée découverte. " Le dimanche 17 avril, nous proposons des sessions d’initiation au golf , poursuit le directeur. Une démonstration par un pro est aussi prévue avant d’offrir le verre de l’amitié. Ces initiations sont entièrement gratuites, il suffit simplement de s’inscrire via notre site web ou notre page Facebook. " En plus de la discipline, que le club de Profondeville veut faire connaître, les participants auront le plaisir de découvrir le parcours de Rougemont. " Qu’on le pratique en compétition ou en loisir, on joue au golf tout autant pour se maintenir en forme que pour garder des contacts et se retrouver en pleine nature. C’est évidemment le cas ici à Profondeville avec un parcours très typé, l’un des plus vallonnés et des plus boisés de la région, que certains considèrent comme faisant partie des plus beaux du pays. " Un atout construit dans le respect de l’environnement, sur 45 hectares zéro phyto.

Sur les quelque 6 kilomètres de parcours de Rougemont, le relief offre parfois de beaux paysages, et parfois de beaux défis aux golfeurs. ©EdA - Florent Marot

Si Rougemont se réjouit de faire découvrir ce cadre naturel, parfois méconnu de Profondevillois eux-mêmes, Christophe Dubois ne cache pas que le club cherche aussi à séduire de jeunes adeptes. " Ce sont eux l’avenir du club. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place autour d’eux (lire ci-contre) mais on aimerait voir arriver de nouvelles têtes pour la pérenniser. " Pour encadrer ses jeunes, le golf peut compter sur ses pros et sur le soutien de la fédération francophone (AFGolf) et de l’Adeps. " Le golf n’est reconnu par l’Adeps que depuis 2020 . Cette année, Rougemont a rentré son 1erdossier de subsides auprès d’elle et il vient d’être accepté. Cela devrait profiter à tous nos membres, mais une attention particulière sera portée aux juniors. " À côté de la gratuité de la cotisation, maintenue jusqu’à 12 ans, d’autres activités verront le jour à Profondeville à destination des plus jeunes. " À commencer par la création d’un module mini kids, de 4 à 6 ans. Nous lançons aussi une opération dans les écoles de la commune pour faire goûter le golf aux élèves de 5eet 6eprimaires. " Mais la meilleure façon de le découvrir reste de venir essayer. Le seul risque à Rougemont, c’est de tomber sous le charme d’un sport, de sa quiétude et de son panorama.

Le petit exploit des juniors de Rougemont

Parmi les priorités données au développement sportif des jeunes du golf de Profondeville figure l’instauration d’une équipe d’interclubs juniors, une catégorie un temps délaissée par Rougemont. Si cette équipe n’officiera que lors de la campagne 2023, elle est d’ores et déjà occupée à se bâtir. " Le club est en train de retrouver cette dynamique d’une équipe de jeunes soudée et motivée, se félicite le directeur Christophe Dubois. Notre équipe de juniors a récemment disputé la finale de la Winter Club (NDLR: une compétition réunissant des juniors de clubs de tout le pays) . Cela a plu à tous les jeunes, qui ont joué sur d’autres parcours que Rougemont et qu’ils étaient allés reconnaître en compagnie de nos pros, Florent Roekaerts et Nathan van Habost. Ces repérages et cet encadrement leur ont permis de s’améliorer. Il faut dire aussi que le terrain de Profondeville n’est pas le plus simple. Quand on sait jouer à Rougemont, on sait jouer partout. C’est ce que les juniors ont démontré en compétition, eux qui se sont débrouillés et ont bien performé partout où ils se sont rendus... "

Les juniors du Golf de Rougemont, en finale nationale de la Winter Club 2022. ©Golf de Rougemont

À Louvain-la-Neuve, où avait lieu le 27 mars dernier la finale nationale de la Winter Club, la Rougemont Junior Team a terminé 10esur les 12 clubs encore en lice. " En réalité, c’était déjà un petit exploit qu’ils se qualifient pour le tableau final. Ils ont d’abord dû s’extirper des poules francophones. C’est donc un super résultat. Là-bas, les réservistes, qui ne jouaient pas la finale, ont même tenu à caddier leurs coéquipiers. Un tel esprit d’équipe est beau à voir! " Et on espère qu’il perdure encore longtemps sur les hauteurs mosanes.

Les juniors de Rougemontà la Winter Club 2022: Augustin, Richard, Brieuc, Anatole, Hugo, Mathis, Hadrien, Lothaire & Louis.