Pierre Chonquerez est un monument du sport namurois, lui qui a été durant de nombreuses années la cheville ouvrière principale du "Monaco du motocross", comme on l’appelait à l’époque de sa gloire. Pierre Chonquerez suit donc de peu son compère Paul Janssens, ancien directeur de course, décédé lui aussi récemment, en septembre dernier. C’est tout une époque et la mémoire vivante de la plus grande compétition sportive namuroise de tous les temps qui disparaît. Et ce alors qu’un projet venait de naître pour y rendre hommage dans les prochains mois au célèbre "Panorama", établissement bien connu de la citadelle de Namur où un espace sera dédié au passé du motocross de Namur sous la houlette d’Axel Tixhon, professeur d’histoire.

Pierre Chonquerez n’a pas voulu prolonger ses souffrances et est parti à son domicile de Courrière comme il a vécu: inflexible et déterminé dans ses choix. Pour retracer sa carrière de dirigeant au sein de la Fédération de motocyclisme, il faut bien sûr évoquer son activité au sein de Mx Events, le club namurois organisateur du motocross, mais aussi son passé de dirigeant à la fédération internationale, la fédération belge, ainsi que son activité au circuit de Francorchamps, car Pierre ne s’occupait pas que de motocross, mais aussi de vitesse pure à l’époque.

Plus généralement, cet ancien gérant de banque à la BBL était surtout un touche-à-tout au niveau sportif. Il s’intéressait de très près au cyclisme, et ne ratait pas une épreuve du Dauphiné Libéré, région dans laquelle il aimait prendre ses vacances avant l’été, traditionnellement dévolu pour lui à la mise sur pied de son motocross international. Son carnet d’adresses était aussi épais que sa carapace et aussi solide que son flegme. L’air un peu "British", aucune sphère politique, médiatique ou économique namuroise ne lui était étrangère. Pierre était très bien intégré et apprécié par tous ces milieux. Il faisait partie également du jury du mérite sportif de la province de Namur pour toutes ces compétences.

Au motocross de Namur, il savait surtout mobiliser les bénévoles, et décrocher les plus beaux plateaux de pilotes qui ont fait la légende de l’épreuve.

Bien entendu c’est tant le choix politique (et écologique) que le changement d’organisation du championnat du monde (confié à des promoteurs commerciaux) qui aura modifié le destin de l’épreuve chère à Pierre Chonquerez. A 76 ans, il avait cédé le relais à Éric Geboers, sans plus de succès.

Le motocross de Namur à la citadelle, connu internationalement, tourne ici la dernière page de son histoire. Frédéric Laloux, son bras droit au sein de Mx Events, est un des premiers touchés par ce départ mais c’est avant tout à sa famille, son épouse Jeanine et ses quatre filles que s’adressent nos condoléances émues.