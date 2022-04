Golf: Les juniors de Rougemont dixièmes de la finale nationale de la Winter Club

Parmi les priorités données au développement sportif des jeunes du golf de Profondeville figure l’instauration d’une équipe d’interclubs juniors, une catégorie un temps délaissée par Rougemont. Si cette équipe n’officiera que lors de la campagne 2023, elle est d’ores et déjà occupée à se bâtir. " Le club est en train de retrouver cette dynamique d’une équipe de jeunes soudée et motivée, se félicite le directeur Christophe Dubois. Notre équipe de juniors a récemment disputé la finale de la Winter Club (NDLR: une compétition réunissant des juniors de clubs de tout le pays) . Cela a plu à tous les jeunes, qui ont joué sur d’autres parcours que Rougemont et qu’ils étaient allés reconnaître en compagnie de nos pros, Florent Roekaerts et Nathan van Habost. Ces repérages et cet encadrement leur ont permis de s’améliorer. Il faut dire aussi que le terrain de Profondeville n’est pas le plus simple. Quand on sait jouer à Rougemont, on sait jouer partout. C’est ce que les juniors ont démontré en compétition, eux qui se sont débrouillés et ont bien performé partout où ils se sont rendus… " À Louvain-la-Neuve, où avait lieu le 27 mars dernier la finale nationale de la Winter Club, la Rougemont Junior Team a terminé 10esur les 12 clubs encore en lice. " En réalité, c’était déjà un petit exploit qu’ils se qualifient pour le tableau final, en s’extirpant des poules francophones. C’est donc un super résultat. Là-bas, les réservistes, qui ne jouaient pas la finale, ont même tenu à caddier leurs coéquipiers. Un tel esprit d’équipe est beau à voir! " Et on espère qu’il perdure encore longtemps sur les hauteurs mosanes.