La messe des sports à Erpent

Tous les athlètes des différentes disciplines sportives s’y sont retrouvés. Aussi bien les sportifs locaux comme les basketteurs du BC Erpent, les joueurs de tennis de table du Champ d’En-Haut, les joueurs de tennis de Géronsart et les Échasseurs de Namur. Il y avait également des athlètes venus d’ailleurs comme Julie Bourgeois (médaille d’argent en judo aux Paralympiques de Los Angeles) et Maarten Bauwens (champion européen de Jiu-jitsu brésilien). Les échevins Tanguy Auspert et Charlotte Bazelaire et plusieurs conseillers communaux étaient présents. La messe a été suivie du verre de l’amitié au presbytère.