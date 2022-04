Le Roux C, brassage de générations

L’effectif repose largement sur l’ossature de l’ex-formation de P1 du club fossois. " On a éprouvé des difficultés à reformer ce groupe, après la période Covid. On a donc dû se résoudre à l’arrêter. Puis, tout compte fait, la plupart de ses membres ont décidé de continuer en P3, avec l’apport de quelques nouveaux. Et le but était clair, quand on a repris: c’était de rejoindre la P2. Car le niveau de la P3 est quand même assez faible. Heureusement, il y avait les équipes de Beauraing et de Gembloux pour apporter un peu d’opposition. On en aura davantage un cran plus haut. Oui, on fonctionnera de la même façon, sans coach et avec le même noyau.Et le but sera toujours l’amusementet… les guindailles d’après matchs."

Le noyau:Saccococio Federico, Di Paolo Christophe, Butacide Manuel, Scorniciel Ayrton, Aourdache Salim, Vanvooren Thierry, Tilmant Benoît, Cornille Xavier, Martini Noa, Rosseels Arnold, Grigis Mike.