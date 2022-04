La lutte pour le maintien s’intensifie

Alors que les succès à domicile de Jambes et Floreffe maintiennent un écart de cinq points entre eux, Auvelais, lui, se dirige tout droit vers la P3. La lanterne rouge a été sèchement battue par le leader vedrinois (3-0). Le club sambrien compte désormais neuf points de retard sur Jambes, hors de la zone de relégation. Sachant qu’il reste cinq rencontres à disputer, la tâche paraît très compliquée. D’autant plus qu’une confrontation entre Jambes et Floreffe est prévue le 16 avril. Et une chose est sûre: l’une des deux formations prendra des points. Ce qui n’arrange en rien les Auvelaisiens.