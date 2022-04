Flavion-Morialmé: 4 nouvelles arrivées et 11 reconductions

Au rayon des transferts, en plus des arrivées déjà communiquées de Medhy Pétrisot (Profondeville), Maxime Collart (Surice) et Diego Vanmackelbergh (Onhaye B), le club signale également les venues prochaines du gardien Loris Ernest et du médian Nicolas Brasseur (de Couvin-Mariembourg), de l’attaquant Antoine Gilsoul (de retour de France) et du défenseur Antoine Fauchet (de Denée).

D’autres renforts, dans les deux noyaux (P1 et P2B), sont encore attendus dans les jours qui viennent.