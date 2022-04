18-25, 13-23, 25-25, 22-28

COURTRAI : Devliegher 5 (1x3), Heyse 13, Foucart 16 (4x3), Herlihy 16 (2x3), Van Thuyne 15 (3x3), Leire 6, Gheysen, Swords 3, Vanmarcke, Duhamel 4.

NAMUR : Viana 2, Dossou 12 (2x3), Baggio 7 (1x3), Klerx 21 (4x3), Zempare 32 (2x3), Hucorne 2, Defosset 2, Nawezhi 6, Matthys, Davreux, Carpréaux 17 (1x3).

Premier match des play-off et première victoire des Namuroises, qui ont déroulé offensivement face aux 6eau classement. La défense est par contre à revoir, avec près de 80 points encaissés, dont 47 en deuxième mi-temps.

Les Namuroises entament d’ailleurs la rencontre sur les chapeaux de roue en signant un 0-5 d’entrée de jeu. Les Flandriennes répliquent via Heyse et Foucart à distance, bien servies par Devliegher, pour remettre les pendules à l’heure (14-14). Malgré le faible de taux de réussite à distance, Zempare, puis Carpréaux fournissent les efforts pour remettre Namur aux commandes à la 10e: 18-25. Dans le deuxième acte, les Namuroises resserrent leur défense, les Courtraisiennes ont moins d’espaces pour s’exprimer devant. Le show de Zempare commence alors. L’Américaine inscrit pas mois de 24 points en une mi-temps, ce qui permet à Namur de prendre un avantage non négligeable à la pause: 22-25 puis 31-48 au repos.

Au retour des vestiaires, les visiteuses commencent enfin à profiter de leur avantage de taille, grâce à une Zempare des grands soirs. Klerx arrose à distance et les Namuroises prennent jusqu’à 24 unités d’avance (47-71), avant de relâcher légèrement la pression en défense: 56-73 à la demi-heure. Dans le dernier quart, deux bombes de Klerx puis une autre de Capréaux restaurent l’écart de 20 unités entre les deux équipes (73-94). Les visitées ne lâchent rien mais les Namuroises arrachent la victoire, en dépassant même la barre des 100 points inscrits: 78-101 score final.

Les Namuroises auront très peu de temps de récupération puisque le match retour aura déjà lieu ce vendredi au hall Octave Henry.