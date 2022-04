Titulaire, Coquelle a retrouvé le chemin du but

D’autant plus que le médian a été l’auteur du 0-2, son premier but depuis le début de la saison."Je ne voulais pas terminer la saison sans avoir marqué,sourit-il.Un but qui me permet aussi de mettre Antoine Palate derrière moi au classement des buteurs (rire)."

Une baisse de motivation?

Maintenant que le tour final est dans la poche, une baisse au niveau de la motivation est-elle ressentie au niveau du groupe?"On sait depuis la semaine passée que nous sommes assurés du tour final,précise Jonathan Coquelle. Il est vrai que nous n’étions pas vraiment concentrés la semaine avant Verlaine, mais le coach a pu trouver les mots pour remotiver les troupes. L’équipe a de l’expérience, nous n’étions pas vraiment inquiets par ce manque d’enjeu. Il nous reste maintenant trois matches à jouer lors de cette phase classique, à commencer par Tubize cette semaine. C’est un dernier gros morceau à jouer à la maison. On sait qu’ils ne vont rien lâcher pour se qualifier pour le tour final. On va devoir répondre présent."