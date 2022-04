Saint-Servais: une jeunesse en quête d’expérience

Sur le site d’Arquet

Si ce genre de rencontres peut avoir lieu, c’est bel et bien grâce une organisation sans faille. Crée par le Collège Saint Servais, la filière foot-études permet aux étudiants entre la 3e et 6e secondaire de s’entraîner 10 heures par semaine. Ces séances, encadrées par des entraîneurs diplômés, sont données le soir sur le site d’Arquet. Et tous les amateurs du ballon rond sont les bienvenus."Contrairement aux académies foot élite, il n’y a pas de conditions d’entrées pour s’inscrire chez nous. Nous acceptons tous les niveaux".

Malgré de nombreuses heures passées sur la pelouse, le programme scolaire n’est pas mis de côté. Au contraire!"Le foot-études permet aux étudiants de recevoir un enseignement général et de se rendre aux entraînements le soir. L’objectif est d’offrir un bagage scolaire et footballistique aux étudiants, pour préparer au mieux leur futur. Nous ne négligeons pas l’école, elle reste la priorité. Des étudiants, passés par notre filière, ont notamment commencé un bachelier en droit. Tandis qu’un étudiant a signé un contrat pro en D2 polonaise avant d’être transféré à Visé", explique Pierre Devuyst.

À Bollaert en mai

Pour clôturer la saison d’une belle manière, un voyage à Lens sera organisé pour les jeunes membres du foot étude. Au mois de mai, ils auront l’occasion de visiter le célèbre stade Bollaert et d’assister à la rencontre opposant lesSang et Orà Monaco."Ce sera également une opportunité pour les joueurs d’affronter des équipes françaises. C’est la première fois que nous réalisons ce voyage car, lorsque nous avons eu cette idée, le covid était malheureusement d’actualité", conclut l’actuel entraîneur de Pondrôme. Club que Pierre Devuyst quittera en fin de saison suite à des difficultés liées aux déplacements. Il prendra la direction de Lustin en fin de saison. Mais malgré son départ en club, il reste bien présent dans cette filière foot étude, prête à accueillir de nouveaux amateurs de football.