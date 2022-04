À cinq (l’un des leurs avait oublié sa carte d’identité), les Sambrevillois, menés 2-0, égalisaient via le capitaine Montoisy et Dupont. À 4-2, Ikhlef et Montoisy (2) renversaient la vapeur. Dupont égalisait ensuite (6-6) avant d’offrir aux siens, en compagnie de Montoisy, un précieux succès.

Dinant B 11 - Seilles 5

Côté local, seul G. Meyfroidt n’était pas là. Au contraire de Seillois décapités par les nombreuses absences. Boninsegna (1-0, 2-1, 4-1) et Polome (3-1) creusaient un écart atténué par Linotte et C. Depas (4-2).

Boninsegna tuait ensuite tout suspense (5-2, 6-2). Tasiaux (7-2) et O. Meyfroidt (8-2) corsaient une addition atténuée par Dos Santos (8-3). Le score passait alors à 9-3 (Boninsegna), 9-4 (C. Depas), 10-4 (Polome), 11-4 (Boninsegna) et à 11-5 (Dejasse). À noter l’excellent arbitrage de Monsieur Rifflart.

Anhée 5 - HB Auvelais 5

Malgré les absences de Grande Y Lara, Roelen, Henry et Surinx, les Auvelaisiens se détachaient (0-3) via Barnich, Fayot et Russo. Le score passait à 1-5 au repos.

En seconde période, les Mosans renversaient la vapeur (5-4, 41e) avant l’égalisation de Russo (5-5, 43e).

Mettet 5 - T Sambreville 13

Après cinq minutes, Hofra et Spitaels plaçaient les leurs sur de bons rails. Mais les Djobins, privés de leur gardien C. Graulus et de Blanchard, suspendus, inversaient la tendance en dix minutes (4-2). Les Sambrevillois réalisaient alors une remontada (5-7) avant d’exploiter la tactique locale du gardien de but volant. Hofra (5), Spitaels (4), Ikhlef (2), Abid et Montoisy se sont partagé les buts visiteurs, Tom Graulus (2), Bodart, Lengele et Pemers, les buts locaux.

Ciney 5 - Loyers 3

À 4 en début de match, les visités adoptaient une tactique hyper défensive. En contre, Ducastel plaçait deux banderilles avant l’arrivée de Coene (10e) et le but de Masper (2-1, 20e).

Dupont Serini égalisait dès la reprise avant la plus belle action du match à laquelle prenaient part Willem, Montulet, Coene et Ducastel (3-2, 32e). Dans la foulée, Montulet recevait le bristol jaune pour une faute sur Gaye. Malgré leur nouvelle supériorité numérique, les Loyersois ne pouvaient inverser la tendance. La marque montait à 4-2 (Ducastel), 4-3 (Melery) et 5-3 (Ducastel).

B Sambreville 4 - Taviers 3

Somme et Mertus creusaient un écart annihilé par M. Boucha et Furnemont (2-2). Baudoin rendait l’avance à ses couleurs (2-3) avant le rush de visités qui ont évolué à six, sans leur capitaine Carlier et sans Dejejet dans les buts (3-3, M. Boucha; 4-3, D. Boucha).

"Cela fait trois fois que l’arbitre oriente le résultat par des erreurs inexplicables en notre défaveur", pestait le coach visiteur Stéphane Decamp.