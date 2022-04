Olivier Didion a joué avec des stars au Qatar

Deux semaines plus tard, Olivier reçoit un autre mail. On lui demande une copie de son passeport et de divers documents."On ne parlait pas d’argent et les renseignements que j’avais cherché sur cet organisme donnaient à penser que c’était du sérieux. Trois jours après avoir renvoyé ce qu’on me demandait, je recevais un autre message, m’annonçant que je faisais partie des invités pour passer quatre jours au Qatar, avec 33 autres supporters, et assister au tirage au sort de l’épreuve. Avec billets d’avions et d’hôtel fournis. C’était incroyable!"

Dès lundi dernier, tous ces heureux élus découvrent le théâtre du mondial 2022, au travers de nombreuses activités."On a visité trois stades qui accueilleront des matchs, ainsi que des musées. On a aussi fait du kayak, du rallye dans les dunes, avec des pilotes professionnels, et une mini-croisière en bateau, dans le cœur de Doha. Le vendredi matin, on avait une séance de shooting photos et vidéos, qui devraient être diffusées en juin ou en juillet. Puis, le soir, on était attendus pour la cérémonie du tirage au sort."

De Drogba à Mpenza

Le passionné du ballon rond y côtoie des anciennes gloires et les délégations des nations qualifiées."On avait un dress code à respecter, mais on avait le droit d’arborer une écharpe aux couleurs de notre pays, ce que j’ai fait. J’y ai croisé des gens comme Didier Drogba et Mikaël Silvestre. Une personne me fixait aussi du regard. Il m’a fallu quelques secondes pour me rendre compte qu’il s’agissait de Mbo Mpenza. On a discuté quelques minutes, c’était très sympa. Roberto Martinez? J’étais un moment à deux mètres de lui, quand j’ai été interpellé par Michaël Verschueren et le président de l’Union belge. Le temps que je me retourne et notre sélectionneur était parti s’installer pour le tirage. Dans un stade, on a aussi eu l’occasion de faire un sixte. J’étais dans une équipe avec Tim Cahill et Marcel Desailly et j’ai notamment joué contre l’ex-Beverenois Yaya Touré et le Mexicain Chicharito Hernandez.J’y ai vu Lothar Matthäus aussi."

Voilà qui doit laisser rêveurs bien des mordus de foot!"C’était presque surréaliste. C’est vrai, on m’avait beaucoup vu, sur divers supports médiatiques, lors des matchs des Belges à l’Euro et à la Nations League. J’y allais maquillé en noir-jaune-rouge, mais pas pour me faire remarquer. Juste pour faciliter des rencontres avec les gens. Il faut croire que le gars m’a repéré de cette façon. Car, parmi les autres participants à cette belle aventure, figuraient par exemple une journaliste uruguayenne ou encore un influenceur sénégalais très populaire."Et un Cinacien, qui a n’a pas perdu une miette de cet extraordinaire voyage.