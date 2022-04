Match de référence pour Rochefort

Le deuxième but, tombé juste avant la pause, est un autre exemple de beau football."En quatre passes, elle était au fond,explique Anthony Di Lallo.J’ai récupéré le ballon après un corner adverse.Je l’ai renvoyé vers Bertrand, qui a ensuite servi Walbrecq, auteur du centre. Ouedraogo n’avait plus qu’à la pousser au fond. C’est une belle phase collective à montrer dans les écoles de foot (sourire)."

Il reste désormais trois matches aux Rochefortois pour tenter de coiffer les lauriers."Dison a un calendrier plus compliqué que nous,avoue le médian.Nous devons encore affronter Gouvy et Wanze, avant une belle affiche contre Onhaye, alors que Dison doit encore affronter Jodoigne et Onhaye. Un faux pas est interdit."

Diplômé UEFAB en mai

Alors que Rochefort bataille ferme pour le titre, Anthony Di Lallo a annoncé la semaine passée qu’il ne prolongera pas la saison prochaine."Je vais être papa du deuxième au mois de juillet et je suis les cours pour le diplôme UEFA B,précise-t-il. Je devrais avoir mon diplôme au mois de mai et j’aimerais enchaîner directement avec l’UEFAA. Avec le boulot, je voulais chercher un défi plus près de chez moi. J’habite à Binche, j’ai quand même plus d’une heure de trajet pour aller àRochefort. Je quitterai le club en très bons termes, j’ai pu rencontrer de super personnes."

Malgré quelques contacts, Anthony Di Lallo ne sait pas encore dans quel club il va rebondir la saison prochaine.