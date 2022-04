La Coupe interrégionale avec les «zones rouges»

La FJPWB a instauré, dans l’organisation de la Coupe interrégionale, un test de modification d’une règle de jeu, en plaçant des zones rouges aux deux extrémités des ballodromes, dans le but de redynamiser le jeu et les échanges. Le premier tour est programmé le 24 avril en R2 et R3 et le 7 mai en R1 et Promotion. La qualification se jouera par élimination directe.

Après deux années sans vérification, les dirigeants ont saisi l’opportunité de rappeler l’obligation d’effectuer le contrôle des gants, histoire de se mettre en conformité avec les autres régions.

La séance avait lieu ce vendredi 1er avril, à Saint-Servais.La suivante est prévue le vendredi 8 avril, dans un lieu à fixer.