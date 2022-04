Haversin se remet en roue

Une nouvelle bosse et 15 degrés

Côté parcours, Haid-Haversin ne fera pas de grande révolution cette année. Le tracé sera identique à celui des précédentes éditions, avec quelques améliorations. " Notre parcours avait déjà été complètement changé il y a 3 ans, après avoir roulé pendant près de 40 ans sur le même tracé, poursuit Philippe.En 2022, nous avons amené un tout nouveau saut, présent naturellement sur le terrain, mais que nous n’exploitions pas jusqu’alors. Les pilotes le découvriront ce week-end!" En tout, ce sont pas moins de 7 bosses qui attendent les motocrossmen et women sur un parcours d’environ 1,8km. " On a essayé de le rendre un peu plus rapide que les autres années, tout en respectant les sécurités qui s’imposent."

Sur deux jours de courses, le motocross de Haversin espère accueillir au moins 600 pilotes. " Fin mars, pour l’ouverture du championnat, Libin en avait quasi 750. On ne demande pas mieux que de réaliser autant d’inscriptions, confie le président.En général, on tourne entre 500 et 600 pilotes chaque année à Haversin, pour un total de près de 2500 personnes présentes sur le site en 2 jours. Cette année, les primes ont été un peu augmentées en Inter dans le but d’attirer des pilotes d’autres fédérations et cela a été concluant lors de la première manche à Libin." Mais avant même de faire des projections sur l’affluence de leur épreuve, les organisateurs du motocross d’Haversin n’espèrent qu’une chose. " On est heureux de retrouver notre calendrier habituel. On ne demande pas 25°C… 15 et un temps sec suffiront amplement!"

Le programme:

Samedi:courses pour enfants, quads, ancêtres et open 125.Dimanche:courses juniors, espoirs, seniors et Inter (MX1 et MX2).