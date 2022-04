Après de nombreux départs, Flavion/Morialmé enregistre une arrivée pour la saison prochaine. Le jeune gardien de Couvin/Mariembourg (D2 ACFF), Loris Ernest, a donné son accord pour rejoindre les Rouges . Souvent aligné comme 2e gardien, le jeune portier n’a pas eu de chances avec les blessures. Il évoluera dans les noyaux A et B.

Périlleux de retour à Haversin

Après trois saisons à Evelette, Maxime Périlleux a décidé de revenir à Haversin.

Trois Walcouriens à Philippeville

Toujours entraîné par Jean-François Herpers, Philippeville s’est renforcé avec les arrivées des Walcouriens Beckeker, Hins et Masure.

Quatre arrivées à Denée

Denée qui sera coaché par Nicolas Oger se renforce avec les arrivées de Flavien et Antonin Defoy qui évoluent à St-Gérard, Antpoine Wilputte (Flavion B) et Olivier Bourgeois de Gerpinnes.

Le foot corpo à l’agonie

Déjà réduit à 5 équipes, le football corporatif est, de plus, confronté à plusieurs forfaits qui entraînent des difficultés à poursuivre la coupe et le championnat."Je propose dès lors d’essayer de terminer la saison et les finales de coupe pour ceux qui sont encore motivés après quoi l’assemblée générale décidera de l’avenir du foot corpo,annonce Dany Beghuin, secrétaire de la section.Je remercie les personnes qui se démènent chaque semaine pour convoquer leurs joueurs dont certains ne sont pas respectueux de l’effort apporté." J.-M. L.

Le club de Pessoux précise

Si l’entraîneur de Saint Martin-Pessoux, Jean-Philippe Set-Marie, a bien officié comme joueur durant la rencontre contre Han-sur-Lesse en raison du manque d’effectifs, ce n’est pas le cas de son délégué Bruno Baquet, comme nous l’avions indiqué. Dont acte, pour la précision du compte-rendu. B.J.