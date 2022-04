Peu de rencontres cette semaine dans la série A. Sombreffe, avec cinq victoires et huit défaites au compteur, recevait Maillen, avec sept victoires et six défaites. Les Maillenoises étaient favorites sur papier. Pourtant, au terme des quarante minutes, c’était bien les filles de Frédéric Pilloy qui se sont imposées, preuve que le travail commence à payer. " Je suis relativement satisfait de la prestation des filles, malgré une entame de match assez laborieuse. On s’est retrouvés rapidement derrière, avec une dizaine de points de retard. Ensuite, on s’est repris, on s’est montrés plus agressifs et malgré notre manque de taille, nous sommes parvenus à recoller au score", commente le coach.

Sombreffe a pu déjouer la zone adverse en augmentant sa vitesse de jeu. Elles sont passées devant et ont terminé le match sans être inquiétées. Une victoire de plus au compteur, ce qui permet à Sombreffe de grappiller des places dans ce championnat. " Pourtant, le classement me préoccupe assez peu. L’objectif principal est la formation. Mais ne crachons pas dans la soupe, les victoires font plaisir et font du bien au moral. Nous voyons clairement l’évolution des plus jeunes. Nous commençons à avoir un bon fond de jeu. Je suis satisfait du basket développé par mon équipe", termine Frédéric.

SÉRIE B

Courte victoire de Boninne

Tout petit score à l’issue de cette rencontre entre Bouge-La Bruyère et Boninne, qui s’est clôturé sur un 29-33. Pourtant, Boninne, si on se fie sur les résultats, devait être un cran au-dessus. À l’issue de cette rencontre, les filles de Kevin Baufays pointent à la cinquième place au classement, avec dix victoires et neuf défaites. Leurs adversaires ne comptent que deux victoires, treize défaites, synonyme de 10eplace au classement. " Nous nous sommes endormis et avons joué au rythme de nos adversaires. C’était assez lent. À cela, nous ajoutons une mauvaise réussite au shoot face à une zone de 40 minutes, des blessées, des malades et des absences pour vacances. Voilà ce que cela donne", souffle le coach de Boninne, qui a dû composer avec un banc de neuf joueuses, dont trois U19 ayant joué juste avant cette rencontre. Il souligne toutefois le fair-play et la bonne ambiance du match. " Nous ne faisons pas la pub du basket namurois avec cette rencontre qui s’est déroulée malgré tout dans une bonne ambiance, avec de jeunes arbitres. Soyons honnêtes, c’est plutôt un mauvais basket de part et d’autre".

Si Bouge-La Bruyère a pu recoller au score dans les dernières minutes, Boninne a finalement pu s’imposer dans les temps. A.G.