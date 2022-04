La Flandrienne Quinty Van de Guchte s’est imposée samedi, chez les dames élites, à Taviers, sur la manche d’ouverture du Championnat FCWB, dans le cadre du Challenge Ludivine Henrion. Cette dernière a vu une représentante de son équipe terminer à la deuxième place: Minna-Maria Kangas.

Wittevrongel chez les dames jeunesse

Toujours à Taviers, Lani Wittevrongel a été la plus véloce chez les dames jeunesse, samedi, devant Chloé Greenwood et Anna Vanderaereden. Lucie François a pris la quatrième place sur les 51 engagées.

Place 11e en Italie

Belle prestation de Maxence Place, qui se classe 11e de l’épreuve internationale du Giro di Primavera, en Italie.

Moniquet 22e

Sylvain Moniquet s’est classé 22e du Grand Prix Miguel Indurain, samedi.

Axel De Lie à Noville

Axel De Lie, le grand frère du pro Arnaud, a remporté l’épreuve de Noville-les-Bois, décrochant le titre de champion provincial, devant Thomas Deruette et Leroy Provenzano.

Burton champion

Jérémy Burton a décroché le titre de champion provincial des masters A en terminant deuxième à Noville-les-Bous derrière Andy Mertens.

ESCALADE

Lucie Watlllon championne de Belgique juniors

La Namuroise Lucie Watillon (19 ans) a décroché le titre de championne de Belgique d’escalade de difficulté samedi à Louvain-la-Neuve, dans la salle d’ Entre Ciel et Terre. Âgés de 12 à 19 ans, ils étaient plus d’une centaine à s’affronter pour décrocher le titre de leur catégorie (junior, jeunes A, B et C) sur des voies originales imaginées pour l’occasion par une équipe d’ouvreurs créatifs. Lucie Watillon était la favorite pour son dernier championnat de Belgique jeunes et n’a pas déçu en "toppant" les deux voies. Elle participera le week-end prochain la coupe d’Europe de bloc des jeunes à Chambéry.