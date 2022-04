Antoine Magain à la mode espagnole

La manche n°1 du «Campeonato de España» se déroulait ce premier week-end d’avril, à Puerto Lumbreras (Murice). Antoine Magain y a terminé dixième au scratch (sur 43 participants), à une minute et 35 secondes du vainqueur final, Josep Garcia Montaña. Dans sa catégorie, il s’est d’emblée placé sur le podium en finissant troisième en Enduro1. Perfectionniste et compétiteur, le Nismois ne se montrait pas satisfait de son week-end, espérant figurer plus haut dans le tableau final. «C’était une belle course, je pensais que ça allait me plaire. Mais je n’ai pas roulé à mon niveau, je n’ai pas réussi à me faire plaisir et les chronos ne tombaient pas. L’objectif, ça reste d’être champion d’Espagne dans ma catégorie et de finir dans le top 3 au scratch», confie Antoine.

Sa prochaine sortie internationale sera encore espagnole, non plus sur le championnat ibérique mais bien pour le début du Mondial d’EnduroGP, du 6 au 8 mai à Lalín (Galice). Avant cela, Antoine Magain roulera dans sa province, dimanche lors de l’épreuve du championnat de Belgique à Mettet.