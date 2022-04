1. Loyers – 45 pts

Loyers vient de s’emparer de la 2eplace après sa victoire sur Andenne. " On est 2eque pour une semaine,calme Michaël Desille, le T1 loyersois. En cas de perte de points, il faudra regarder aux résultats des autres. Les cinq prochains matches sont à aborder avec la détermination et le niveau qu’on montre depuis la reprise."

2. Spy -44 pts

" Au vu de la remontée que nous faisons, ne pas jouer le tour final serait un échec, prévient Eddy Broos.Pour l’instant, on y est. À nous de faire en sorte d’y rester." Sans doute le plus beau cadeau dont le coach jemeppois puisse rêver, lui qui ne cache pas se battre aussi avec des soucis de santé. " Mais attention, si on va au tour final, c’est pour aller jusqu’au bout et essayer de monter!"

3. Biesme – 43 pts

Biesme est leteam du top 5 qui compte le plus de revers (10). " Pour un seul nul, précise Xavier Thiry.Soit on est bon et on prend 3 points, soit on est moins bon et on ne prend rien du tout. Je suis perfectionniste et je sais que ce n’est pas assez pour un prétendant au top 5 voire au top 3. Néanmoins, on reste dans la course et ne pas participer au tour final serait une catastrophe. Il y a deux semaines, on s’orientait vers un mini-championnat à 8 avec Nismes et Andenne. Maintenant, il semble que 6 équipes se dégagent pour 4 places."

4. Chevetogne – 43 pts

C’est l’équipe en méforme du moment. Chevetogne vient d’enchaîner 3 défaites qui lui coûtent sa place de dauphin. LesCoccinelles encaissent les coups mais ne tomberont pas par K.O., prévient leur coach. " Hormis Ciney, tous nos concurrents ont connu un creux. Le nôtre arrive au mauvais moment puisque tous les candidats “tour-finalisables” sont en train de se rencontrer. Mais Chevetogne n’est pas une équipe qui se laisse descendre. La lutte sera acharnée et c’est ce qui fait la beauté du jeu", résume Michel Godefroid.

5. Grand-Leez – 43 pts

Grâce à sa série de 9 matches sans défaite, Grand-Leez a été propulsé de la 9eà la 5eplace. À 2 points de Loyers, Dany Verkamer a toujours vu plus loin que les chiffres. " Même si le classement ne suivait pas, je savais qu’on avait la qualité pour viser plus haut. Jeune, le groupe devait prendre conscience de sa force. Le calendrier sera difficile. À l’aller, on a pris un seul point sur les 5 équipes qui restent à jouer. La finale de Coupe motive aussi les joueurs. On a plusieurs objectifs sur la table que je veux faire goûter à tous."

6. Condrusien – 42 pts

Un temps 2ederrière son voisin cinacien, le Condrusien a dégringolé de plusieurs places avant de se reprendre: lesVerts ne sont pas encore sortis de la course au tour final. " C’était un objectif d’être dans les 5 premiers, confie Vincent André.Il faudra jouer la suite sans pression. Ça démarre par le derby dimanche face à Chevetogne, un match difficile contre un autre prétendant". D’autres se mêleront-ils à la bagarre, par le classement ou par la tranche…?