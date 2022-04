Wépion réalise la bonne opération

Taviers B 0 - Eghezée 0

La Jeunesse a accroché son voisin au terme d’un derby très fermé. Aucun des deux adversaires ne parvenait à mettre le gardien adverse en danger. Un partage qui n’arrange pas les Taviétois dans l’optique du tour final.

Leuze B 0 - Bois-Villers 6

Les gars des Keutures ont subi la domination d’un leader villersois de plus en plus proche du titre. Un tir dévié d’Ancion a mis les "Bleus" sur orbite. Le second but de Lemoine rangeait définitivement les derniers espoirs hesbignons au placard. Les protégés de Frédéric Gillard et Grégory Vanderstappen allaient gérer au mieux le second acte. Dès la 52e, Martin aggravait l’addition. Le gardien Blampain, sur penalty, consolidait l’avance visiteuse. Lacroix, dans son style acrobatique, et Dumont, fixaient les chiffres.

Ham 0 - Wépion B 9

Les "Fraisiers", contrairement à leur mauvaise habitude, se sont montrés diablement efficaces devant le but des Hannetons. Linier (3), Adelbrecht (2) et Guenegand avaient enlevé tout espoir de retour des Sambriens en première période. Les gars du Bienvenu géraient bien leur avance et Adelbrecht, intenable, s’offrait un hat-trick pour présenter une addition particulièrement lourde aux "Balouches".

Jambes B 11 - Onoz 0

Les Namurois n’ont laissé aucune chance aux Sambriens. Fichera, Thone et Roos (2) avaient lancé le TGV bleu sur les rails du succès. Jacques, et des doublés de Guillaume, Willems et Certo, sonnaient la sentence du Standario en seconde période.