VESTIAIRES

Bien que rapidement réduit à dix suite à l’exclusion de son gardien Justin Gelis, Méan a fait bonne figure face à Assesse B, le troisième classé."Le match était assez agréable,indiquait l’entraîneur d’Assesse Hugo Tonnoir. Bien que rapidement réduit à dix, Méan nous a fait douter par moments et a aussi pris le jeu à son compte pendant une bonne partie du match. Au final, notre victoire est tout de même logique, même si j’estime que cette équipe de Méan qui nous avait déjà fait douter lors du match aller n’est pas à sa place et pourrait clairement figurer plus haut dans le classement." Grâce à sa victoire, Assesse B qui est déjà assuré d’évolluer à l’étage supérieur l’an prochain suite à la fusion avec Sart-Bernard, reste toujours sur le podium. "Comme déjà dit, nous prenons match après match. Le but est de continuer sur notre lancée et aguerrir nos jeunes pour la suite", termine Hugo Tonnoir.