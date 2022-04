VESTIAIRES

Guillaume Derenne, défenseur de Nismes, était un peu déçu."Vu notre spirale négative, c’était l’occasion, à la maison, de renouer avec la victoire. Malheureusement, on prend deux buts similaires en cinq minutes et cela devient déjà compliqué. Malgré cela, on a su relever la tête et revenir au score, tout en prenant le jeu à notre compte, même si notre gardien nous sauve en fin de rencontre."